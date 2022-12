Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров предизвика вистинска бура на социјалните мрежи, каде денеска се споделува видео oд неговата шокираност за родово-неутралните тоалети.

Лавров на денешната дипломатска средба во Москва раскажа за своето искуство од состанокот на ОБСЕ минатата година во Шведска.

Рускиот министер пред почетокот на средбата прашал за тоалетот, а бил шокиран кога му била покажана врата на која пишувало „тоалет“, но без знак за машки или женски дел.

Кога Лавров прашал дали тоалетот е машки или женски, му рекле дека е заеднички

Sergei #Lavrov told of a shocking discovery of a gender-neutral toilet in #Sweden and told how “unhuman” it was. pic.twitter.com/H134ePI6ga

