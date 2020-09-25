Рускиот опозициски лидер Алексеј Навални објави фотографија со сопругата Јулија на неговиот инстаграм профил, направена на непозната локација во Германија. Навални неделава беше отпуштен од болница, а во објавата се заблагодари на „добрите непознати луѓе“.
Навални вели дека чувствува голема благодарност кон голем број луѓе, на кои не им ги знае имињата, а кои одиграле клучна улога во неговата судбина.
Нив им се обраќа со „непознати добри луѓе“.
Колку што разбрав, планот на убиецот бил едноставен: да се чувствувам лошо 20 минути после полетувањето, после 15 минути да паднам во несвест. Медицинската помош ќе биде недостапна, а после еден час да го продолжам патувањето во црна пластична кеса во последниот ред од седиштата, плашејќи ги луѓето кои одат во тоалет, напиша во објавата.
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Наверное, нечасто такое бывает, что есть у вас в жизни ужасно важные люди, а вы даже имён их не знаете. У меня как раз такой случай. После всего случившегося я испытываю такую огромную благодарность такому большому количеству людей, что вы ещё устанете читать посты на эту тему. Но начать я хочу с нескольких человек, которые – так вышло – сыграли ключевую роль в моей судьбе, а я даже и не знаю, как обратиться к ним иначе, чем «неизвестные добрые друзья». Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет. Все так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей. Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: «это токсическое отравление», – и зафигачили мне дозу атропина. То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного расссказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди.
Меѓутоа, следела јасна акција на непознатите луѓе, како што тој опишува. Прво пилотите веднаш слетале на аеродромот во Омск, и покрај најавеното „минирање“.
Медицинските лица и Итната помош не кажаа ниту една лага за дијабетисот, туку веднаш јасно кажаа: „ова е труење“ и ми дадоа доза антропин, пишува рускиот опозиционер.
Тој додава како пилотите и лекарите му дале дополнителни 15-20 часа живот.
Се што следело било многу драматично и заслужува посебна приказна, но од неа ништо немаше да биде да не беа овие момци. Ви благодарам, добри непознати пријатели. Вие сте добри луѓе, напиша Навални.
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