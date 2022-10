Правиме се што можеме да ја подобриме состојбата на 11-те хоспитализирани пациенти“, изјави Коча.

Министерот за внатрешни работи Сулејман Сојлу претходно изјави дека се спасени 58 работници, а се уште се прават напори за спасување на 15 рудари.

Експлозијата се случила на 300 метри од влезот во рудникот вчера околу 15 часот и 15 минути.

Во моментот на експлозијата во рудникот имало околу 110 луѓе, од кои речиси половината на длабочина од 300 или 350 метри под земја.

На местото на експлозијата биле распоредени 149 лица, со пет возила и 31 амбулантно возило.

Turkish @RedCrescent teams are responding to the coal mine explosion in #Bartın.

Our teams provide food and psychosocial support to rescue teams and affected families.

We thank our partners & friends from around the world, reaching out with their condolences and solidarities. pic.twitter.com/776kLReVhd

— Alper Küçük (@AlperKucukTK) October 14, 2022