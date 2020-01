Билансот на загинати во силниот земјотрес што вечерва ја погоди Турција се искачи на 14, а повеќе од 300 се повредени, јавува „Ројтерс“ Земјотресот со магнитуда од 6,8 според Рихтер во 20:55 часот по локално време го погоди градот Елазиг на истокот од Турција, соопшти Управата за вонредни состојби и прородни непогоди.

Во градот има голем број на урнати станбени згради и објекти, а засега не се знае точниот број на лица заробени под урнатините. Граѓаните се на улиците.

At least 4 people are dead after a 6.8-magnitude earthquake struck eastern Turkey, officials say.

The quake was also reportedly felt in Syria, Iran and Lebanon, according to local media. pic.twitter.com/SDoRTtjBym

