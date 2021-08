Нешто пред 16 часот се случи голема експлозија на влезот во аеродромот во Кабул.

Репортерот на Фокс њуз Лукас Томлинсон на Твитер објави дека во експлозијата се ранети најмалку тројца американски војници.

Талибанците јавија дека најмалку 11 лица се убиени во експлозијата, вклучувајќи странски државјани и деца, а дека и талибански чувари се ранети.

#Breaking (Graphic +18)

Several injured in an explosion near Kabul airport gate.

pic.twitter.com/XgyhhrNSJ1

— Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 26, 2021