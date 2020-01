Повеќе од 70 демонстрации се планирани во текот на денов во САД, во знак на протест против убиството иранскиот генерал Касим Сулејмани по наредба на американскиот претседател Доналд Трамп и одлуката за испраќање на околу 3.000 војници на Блискиот исток.

Протестите се предводени од Act Now to Stop War and End Racism, антивоена коалиција со седиште во САД, во соработка со повеќе од десетици организации, објавија американски медиуми.

Коалицијата бара САД да ги повлечат сите трупи од Ирак и да стават крај на, како што велат, војна против Иран, според портпаролот Валтер Смоларек.

Демонстрации се очекуваат пред Белата куќа, на Тајмс Сквер во Њујорк и во многу други градови

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.