На толкав масакр во првиот бран за Италијанците короната е измама, а лекарите и сестрите се терористи

Се разбира, и во другите земји во светот, помал дел од населението верува во оваа теорија на заговор и протестира против какви било епидемиолошки мерки, тврдејќи дека опасноста од коронавирус е претерана или епидемијата е инсценирана како дел од ѓаволски план.

Во исто време, на социјалните мрежи често се шири експлозивна, но потполно неоснована дезинформација за наводната вистина за коронавирусот, во која елитите и експертите ја прикриваат или ја лажат јавноста.

Така, во Италија, неодамна на социјалните мрежи се прошири видео во кое две жени тврдат дека се наоѓаат во одделот за итни случаи во болницата Сако во Милано, една од најтешко погодените во Италија.

Жените влегуваат во зградата, покажувајќи им го на гледачите полупразниот ентериер на зградата, со само неколку луѓе во чекалната. Потоа повторно излегуваат пред зградата за да покажат дека нема редица за брза помош пред болницата. Лекарите, новинарите и политичарите ве лажат, ги убедуваат овие жени своите гледачи.

Тие се терористи; тие заклучуваат драматично.

Empty Sacco hospital In Milan. But Italians are told emergency rooms are in crisis, what could possibly be going on 🤔 pic.twitter.com/U2I7y4fflV

