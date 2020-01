Муфтијата на ИД, која беше уапсен во Ирак, е толку дебел, што не го собирало во полициско возило и требало да биде натоварен на задниот дел на камион.

Ирачките безбедносни сили го уапсиле Шифу ал-Ним, кој е осомничен за издавање фетви или религиозни пресуди, по што биле погубувани многу научници и свештеници, а била и бомбардирана џамија. Ирачката полиција соопшти дека муфтијата е еден од најголемите водачи на ИД.

На фотографијата од неговото апсење се гледа како Шифу ал-Ним е ставен на задниот дел на камион, бидејќи не го собирало во полициско возило, пренесува „Дејли меил“.

ISIS Mufti Shifa al-Nima has been arrested. He was one of the main figures to order the butchering, executions, enslavement, rape, kidnapping and sale of non-Muslims and Muslims that opposed ISIS. He couldn’t fit in a police car, so they carried him in a pickup truck. pic.twitter.com/cSyl68Znx3

— Imam of Peace (@Imamofpeace) January 17, 2020