Рекордно високи температури се измерени деновиве во Австралија, каде жештините уште толку ги разгоруваат пожарите кои беснеат околу Сиднеј.

Додека асфалтот се топи, а секој се снаоѓа како ќе стигне за да се разлади, најмногу загрозени се животните. Исцрпени од жештина, птиците буквално паѓаат од небо. Некои од нив преживуваат, но кај некои не помага ни помошта од ветеринар.

На фотографиите се два папагала какату, кои не ги преживеаја пеколните жештини.

The thermometer under the back verandah got to 48.9C today, not an official reading obviously, but it was enough to kill these sulphur crested cockatoos. I would like to hang them around Morrison’s neck, as well as a few of his mates. How good is wildlife dying of heat stress? pic.twitter.com/mR9yzKUVe7

— Bill Wallace (@westwills3_bill) December 20, 2019