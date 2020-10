Најмалку девет лица исчезнаа во поплавите денес откако на подрачјето околу Ница во Франција за само 12 часа падна просечната годишна количина на дожд.

Властите соопштија дека во текот на ноќта поплавите ги оштетиле куќите, мостовите и патиштата во планинскиот регион на Приморските Алпи крај границата со Италија.

Градоначалникот на Ница, Кристијан Естроси, изрази сочувство со семејствата на исчезнатите. Според него, повеќе од 100 домови биле уништени или сериозно оштетени.

Flood waters caused by bad weather caused the collapse of a bridge in #AlpesMaritimes #Nice #France#TempeteAlex #Meteo06

