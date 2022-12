Различни теории кружат откако патнички авион на Malaysia Airlines се урна некаде над Индискиот Океан со 239 луѓе во март 2014 година. Сега рибар случајно ја пронајде вратата од опремата за слетување на авионот Boeing 777 кој мистериозно исчезна од радарите во 2014 година во Мадагаскар, па се појавија нови теории за тоа што се случило со летот MH370 на тој кобен ден.

Најпопуларната теорија се однесува на пилотот Захарија Ахмад Шаханд и сугерира дека тоа било намерно дело. Минатиот месец, кај рибар од Малагазија беше пронајдена вратата за слетување на авионот. Според експертите, ова е прв пронајден доказ кој сугерира дека еден од пилотите на Malaysia Airlines дејствувал намерно. Вратата е идентификувана како дел од авионот Boeing 777.

Тоа, велат експертите, ја прави голема веројатност дека опремата за слетување на авионот била спуштена кога авионот се урнал во океанот, објави The Times. Официјалните лица не го објавија откривањето на клучниот доказ до вчера, но тој веќе ги поттикна повиците за понатамошна истрага за исчезнувањето на авионот и 12-те малезиски членови на екипажот на 8 март 2014 година, како и 227-те патници од 14 различни земји. Се претпоставува дека сите се мртви.

Авионот Boeing 777 исчезна од радарите додека леташе од Куала Лумпур до Пекинг. Авионот неочекувано скршна од планираната патека на летот и наместо тоа, беше следен на воен радар над Малаканскиот теснец пред да се изгуби контактот.

#BREAKING #NEWS | The latest reported find of an undercarriage door from missing Flight MH370 suggests that the undercarriage was down at the time of impact.

Read more at AviationSource!https://t.co/toqY71ohIs#MH370 #AvGeek pic.twitter.com/uOOR7VZpBL

— AviationSource (@AvSourceNews) December 13, 2022