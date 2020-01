Тимовите за потрага и спасување се подготвени да помогнат, порача грчкиот премиер Кирјакос Мицотакис по силниот земјотрес со магнитуда од 6.8 степени, кој вечерва го погоди источниот дел на Турција.

Срдечно сочувство до претседателот Ердоган и турскиот народ по разорувачкиот земјотрес кој ја погоди земјата. Нашите тимови за потрага и спасување се подготвени да помогнат, порача Мицотакис на „Твитер“.

My wholehearted sympathy to President @RTErdogan and the Turkish people following the devastating earthquake that has hit Turkey. Our search and rescue teams stand ready to assist.

