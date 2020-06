Претседателот на САД, Доналд Трамп ги „понижи и малтретираше“ другите светски лидери меѓу кои и поранешната премиерка на Велика Британија, Тереза Меј, и германската канцеларка Ангела Меркел, тврдат неименувани разузнавачки извори од Белата куќа, пишува Си-Ен-Ен.

Говорејќи за СиЕнЕн, Карл Бернштајн, еден од двајцата поранешни новинари на „Вашингтон пост“, одговорен за откривање на скандалот со Вотергејт, изворите велат дека претседателот Трамп наводно и рекол на поранешната британска премиерка Тереза Меј дека е „слаба“ и дека „нема храброст“, а на Меркел дека е „глупава“.

Од друга страна, тој, наводно, се обидел да им се допадне на повеќе „авторитарни“ фигури како што е рускиот претседател Владимир Путин, кого го споредил со „велемајстор“, и неговиот турски колега Реџеп Таип Ердоган.

“In hundreds of highly classified phone calls with foreign heads of state, President Donald Trump was so consistently unprepared for discussion of serious issues… that the President himself posed a danger to the national security of the United States.” https://t.co/n7oIFlXr6x

— Jay Rosen (@jayrosen_nyu) June 29, 2020