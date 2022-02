Милијардерот Илон Маск во саботата во објава на Твитер, одговори на повикот на украински функционер и напиша дека неговата групација „Спејс Икс“ ја активирала Интернет услугата на „Старлинк“ во Украина и дека неговата компанија испраќа опрема во земјата.

„Услугата „Старлинк“ сега е во функција. На пат се и други терминали“, објави на Твитер сопственикот на „Тесла“ и вселенската агенција „Спејс Икс“.

Десет часа претходно, украинскиот вицепремиер Михаил Федоров го повика милијардерот на социјалните мрежи да испрати станици на „Старлинк“ во Украина.

@elonmusk, while you try to colonize Mars — Russia try to occupy Ukraine! While your rockets successfully land from space — Russian rockets attack Ukrainian civil people! We ask you to provide Ukraine with Starlink stations and to address sane Russians to stand.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022