Новинарот на Билд, Џулијан Репке на Твитер објавил карта на Украина на која се означени деловите во кои моментално се водат борби.

Го означил подрачјето со помош на геолокацијата и извештаите на украинската војска.

Here is my first #UkraineUnderAttack map, based on – very conservative – fighting and troop movement geolocations as well as Ukrainian army reports.

It looks grim. pic.twitter.com/ZydRlyLV5E

— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) February 24, 2022