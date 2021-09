Едно лице е приведено откако кон францускиот претседател Емануел Макрон фрлило јајце, пренесуваат медиумите во светот.

Инцидентот наводно се случил во градот Лион на југот на Франција. Лицето е приведено веднаш, пренесуваат француските гласила.

Инцидентот не е прв од ваков вид за францускиот претседател, кој се соочи со силни критики во последните месеци поради економијата и ограничувањата поврзани со коронавирусот.

An egg was thrown at French president Emmanuel Macron today. pic.twitter.com/vDbRhEdSUm

— Malik Ali Raza (@MalikAliiRaza) September 27, 2021