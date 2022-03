За време на вчерашното обраќање пред Советот за безбедност, белорускиот претседател и сојузник на Владимир Путин, Александар Лукашенко пред мапа со стап го прикажуваше планираното движење на војниците и целите во Украина. Но, според „Индекс“, така тој случајно откри уште една можна цел на Путин – напад врз Молдавија.

На картата е прикажано и движењето на војниците од Одеса кон крајниот југозапад на Украина, кон Молдавија, пишува порталот.

Белорускиот новинар Тадеуш Гиџан на „Твитер“ вели дека мапата изгледа како вистинската карта на инвазијата.

At today’s security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM

— Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) March 1, 2022