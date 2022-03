На границата на Украина и Полска, луѓе оставиja играчки за децата бегалци за да им донесе насмевка на лицата барем на кратко во овие тешки времиња.

Новинарката Дарија Сипигина на својот Твитер профил сподели фотографија од трогателната сцена.

-Полицајците на границата оставија играчки за украинските деца за секое минливо дете да може да земе играчка со себе, напиша таа.

На фотографијата можете да видите разни шарени плишани играчки и други играчки кои се внимателно поставени покрај дрвениот мост.

Bridge at a #Ukrainian-Romanian border crossing.

Border guards left toys for Ukrainian children so that every child passing could take a toy with them. #Ukraine pic.twitter.com/NJbG3UnZrs

— Daria Sipigina (@DariaSipigina) March 17, 2022