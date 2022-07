Првата дама на Украина, Олена Зеленска се појави на специјалната дигитална насловна страница на американскиот магазин „Vogue“ со придружно интервју. Сопругата на украинскиот претседател Володимир Зеленски се сретна со новинарката Рејчел Донадио во зградата на претседателската канцеларија во Киев и беше фотографирана од Ени Либовиц.

Но, јавноста на ова интервју не реагираше како што сопружниците Зеленски очекуваа. Многу негативни коментари по социјалните медиуми го посочуваат истото – дека за време на војна, додека украинскиот народ секојдневно гине, на претседателот местото не му е на моден сет.

When you elect an actor as your President, priorities set even in times of a war. Zelenskyy and his wife shoot for a feature in Vogue. pic.twitter.com/n7welD1fJU

Ordinary Ukrainians are dying every single day in a war they can’t win while Zelenskyy is busy doing photoshoots for Vogue, accusing his top government officials of treason, and sitting on his mountain of cash from the U.S. government.

— Greg Price (@greg_price11) July 27, 2022