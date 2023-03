Рускиот претседател Владимир Путин синоќа бил во непланирана посета на Мариупол.

Посетата дошла откако Путин вчера ненајавено патуваше на Крим за да ја одбележи деветгодишнината од руската анексија на полуостровот, и само два дена откако Меѓународниот кривичен суд издаде налог за апсење на рускиот лидер.

Путин полетал за Мариупол со хеликоптер, а потоа возел автомобил околу неколку области на градот, правејќи застанувања, објави Кремљ.

If I can't go to Germany,than at least will go to annexed & destroyed Mariupol,putin thought.

However,not sure from this video where he is. 🇷🇺propaganda shared the putin's administration video saying he visited Mariupol.

Earlier,Germany said they would arrest putin if he comes pic.twitter.com/v0sYUImnPl

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 19, 2023