Suspects throw money from truck during police chase on San Diego freeway in 2009🤣🤣🤣 pic.twitter.com/x6NqVZNjki

Полицијата соопшти дека уапсила неколку лица и ги повикала сите што ги земале парите да ги вратат.

Една од вратите на оклопното возило се отворила на патот, вреќите испаднале, а парите се разлетале.

Cash is scattered across a highway in San Diego after an armored vehicle was in a minor traffic incident on Friday morning:@DemiBagby pic.twitter.com/4PSNeh1gyH

— Alex Salvi (@alexsalvinews) November 19, 2021