Шест премиери на земјите-членки на ЕУ, вклучително и австрискиот канцелар Себастијан Курц и чешкиот премиер Андреј Бабиш, во писмото до претставниците на ЕУ побараа да се свика итен самит поради несоодветна распределба на вакцините против коронавирусот.

Тие бараат да се организира самит и да се договори поправедна дистрибуција на нарачаните вакцини, така што сите членки на ЕУ би можеле во вториот квартал од оваа година да ги постигнат своите програми и цели за вакцинирање на населението и вакцините да ги добиваат праведно. Тие посочија дека некои земји имаат повеќе вакцини, меѓу другото, благодарение на одделните договори со производителите на вакцини.

Чешкиот премиер додаде дека вакцините, засновани на посебни договори на одделни земји, треба да ја почекаат втората половина на годината.

Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ е последен досега кој го потпишал писмо испратено денес до претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и претседателот на Европскиот совет Чарлс Мишел.

Претходно во петокот, австрискиот канцелар Курц на прес-конференција побара да се утврди кој ги потпишувал тие посебни договори за дополнителни набавки, бидејќи, на пример, Малта ќе добие трипати повеќе дози по глава на жител од Бугарија до летото, а Холандија двојно повеќе од Хрватска.

Unequal treatment is totally unacceptable. #EU has enough power and resources to provide vaccines for all citizens above 18 within first half of the 2021. @JJansaSDS @SebastianKurz @BoykoBorissov @krisjaniskarins in @AndrejBabis pic.twitter.com/jPCHA7UDY5

— Slovenian Government (@govSlovenia) March 13, 2021