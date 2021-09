Канадскиот премиер Џастин Трудо беше погоден со чакал со кој го гаѓаа демонстрантите за време на посета на пиварница, како дел од неговата предизборна кампања, објави Би Би Си Њуз.

Тој се враќал во својот автобус по посетата на пиварницата кога бил погоден, но не бил повреден.

Трудо распиша предвремени избори кон средината на август, со надеж дека ќе освои мнозинство гласови за својата левоцентристичка Либерална партија.

Но, неговата кампања за нова изборна победа беше нарушена со протести поради кампањата за задолжителна вакцинација против Ковид-19 и други ограничувања за граѓаните.

Пред нешто повеќе од една недела, премиерот Трудо беше принуден да го откаже изборниот митинг, откако група незадоволни демонстранти го прекинаа настанот.

Плановите на Трудо за задолжителна вакцинација станаа клучно прашање пред изборите кои ќе се одржат на 20 септември.

Канада има една од највисоките стапки на вакцинација против коронавирус во светот.

Here's the video of stones being thrown towards the Prime Minister while he was leaving his campaign stop in London, Ontario this evening pic.twitter.com/MNOVHIKMiY

— Sarah Sears (@iamSas) September 6, 2021