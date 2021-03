Канадската компанија за развој на лекови „Медикаго“ соопшти дека започнала испитување во доцна фаза на својата експериментална вакцина против Ковид-19, во комбинација со засилувач од „ГлаксоСмитКлајн“, пишува Гардијан.

UPDATE: Our plant-derived #COVID19 #vaccine candidate with @GSK pandemic adjuvant is moving into Phase 3 clinical trials today. Learn more about our technology and Virus-Like Particles: https://t.co/4LllCVZjI2 pic.twitter.com/rWKp1VJiCm

— Medicago (@medicagoinc) March 16, 2021