Премиерот на Словенија Јанез Јанша рече дека е интересно да се слави победникот на претседателските избори во САД, а судовите сè уште не донеле одлука за жалбите.

Zanimivo. V vseh državah ZDA s tesnim izzidom so vložene pritožbe. Sodišča niti odločati še niso začela. Kljub temu #MSM (in ne kak uraden organ) razglasijo zmagovalca. Čestitke z vseh strani. Vladavina prava pa to 😀

— Janez Janša (@JJansaSDS) November 7, 2020