Израелските вооружени сили (ИДФ) објавија драматични снимки од моментот кога елитните трупи ја вратија контролата врз контролниот пункт Суфа долж јужната граница со Газа, кој претходно го презема Хамас и ослободија 250 заложници.

Во четвртокот вечерта беше објавено видео од камери на телото кои ги носеле припадниците на елитната поморска единица „Флотила 13“.

Тела се гледаат на подот на затемнета просторија. Не се знае дали станува збор за заложници или терористи. Во друга просторија може да се види група луѓе како стојат додека влегуваат војниците – се претпоставува дека се заложници.

Гранати летаат додека војниците на „Флотила 13“ се судираат во терористите. Израелците беа прикажани како фрлаат гранати во собите за да ги избркаат напаѓачите на Хамас. Гол маж со крвав грб и рамења е изваден и врзан со лисици.

Идентитетот и националноста на спасените не се откриени, а околу 20 киднапирани Американци се уште се водат како исчезнати.

Неколку часа по објавувањето на видеото, израелската армија им нареди на жителите на градот Газа да се евакуираат „за своја безбедност“, пред очекуваната израелска копнена офанзива.

ИДФ соопшти дека убила 60 терористи на Хамас и уапсила 26 – меѓу нив и Мухамед Абу Али, заменик командант на јужната поморска дивизија на Хамас. Инаку, „Флотилата 13“ е еквивалент на елитните американски морнарички „Фоки“.

Заложниците земени од блискиот музички фестивал и од селата во близина на Газа беа префрлени во Газа, за да се користат како жив штит. Нивната локација е непозната, но се смета дека тие се чуваат во тунели под територијата и често се преместуваат за да се спречи нивно спасување.

