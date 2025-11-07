 Skip to main content
07.11.2025
Република Најнови вести
Петок, 7 ноември 2025
Неделник

Се подготвува за следната војна: Израел одржал состанок на високо ниво за „справување со заканата“ од Хутите

Свет

07.11.2025

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и министерот за одбрана Израел Кац одржале посебен состанок на 3 ноември со високи безбедносни претставници, вклучувајќи ги и шефовите на војската и разузнавањето, за, како што велат, да се справат со растечката закана што ја претставуваат Хутите (Ансар Алах) во Јемен.

Според „i24NEWS“, Нетанјаху ја опишал заканата што ја претставуваат Хутите како еден од клучните безбедносни приоритети на земјата.

Многу набљудувачи на состoјбите на Блискиот Исток предупредуваат дека крајот на војната во Појасот Газа ќе му овозможи на Израел да ја ескалира состојбата на други фронтови како што се Јемен, Либан, Ирак и Иран.

Хутите, сепак, се чини дека се добро свесни за ова. Според пишувањето, водачот на групата, Абдел-Малик ал-Хути, веќе им наредил на своите сили да се подготват за неизбежен конфликт со Израел.

Поврзани вести

Свет  | 28.10.2025
За 1,5 година 279 израелски војници се обиделе да се самоубијат
Свет  | 26.10.2025
Нетанјаху: Израел ќе утврди кои странски воени сили се прифатливи во Газа
Свет  | 22.10.2025
Израел ги отфрла тврдењата дека вратените палестински тела биле мачени
﻿