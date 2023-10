На социјалните мрежи кружат видеа кои го покажуваат напаѓачот кој денеска избоде наставник и повреди неколку други лица во средно училиште во Франција.

На снимката, која е направена во училишниот двор, се гледа како помлад маж мавта со нож во рацете додека се расправа со постар човек. Дотичниот учител подоцна бил убиен од напаѓачот. Како што сведочат самите ученици за локалните медиуми, наставникот се обидел да го спречи напаѓачот да влезе во училиштето.

„Наставникот се обиде да го смири и да нè заштити. Ни рече да излеземе, но не разбравме. Истрчавме, а некои се вратија горе“, рекол еден од учениците, додека други тврдат дека напаѓачот имал два ножа.

#BREAKING #France JUST IN! In France, an unknown person with a knife attacked a teacher at about 11 a.m. at the Gambetta secondary school in Arras.

The teacher was killed and several other people were injured.

The suspect was arrested by the police. pic.twitter.com/KkP1dODOVz

— The National Independent (@NationalIndNews) October 13, 2023