Во Италија вчера падна рекорден дожд за време на силно невреме, толку многу што беше соборен европскиот рекорд во количина на дожд што паднала во 12 часа.

Сателитската слика што покажува количина на врнежи над Италија во последните 36 часа, на Твитер ја објави шкотскиот метеоролог Скот Данкан.

Italy… a new European record.

A whopping 740.6mm (29.2 inches) of rain in just 12 hours!

Italy set a new national record for rainfall in 6-hours and then went on to break the European record for 12-hour totals.

This is the satellite loop over the last 36 hours. pic.twitter.com/YJeZ2soEdE

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) October 5, 2021