02.03.2026
Понеделник, 2 март 2026
ИРГК: Иран изврши целен напад врз израелски владин кампус

Свет

02.03.2026

Корпусот на исламската револуционерна гарда (ИРГК) на Иран денеска објави дека во десеттиот бран напади врз Израел е извршен ракетен напад врз израелскиот владин комплекс во Тел Авив, врз безбедносните и воените центри во Хаифа и врз Источен Ерусалим.

Во соопштението објавено од агенцијата „Тасним“ се наведува дека балистичките ракети „хајбер“ биле употребени во десеттиот бран напади како дел од операцијата „Искрено ветување 4“.

Десеттиот бран од операцијата „Искрено ветување 4“ отвори огромна противпожарна врата кон окупираните територии со ракетниот маневар „Хајбер“. Целните напади врз израелскиот владин кампус во Тел Авив, нападите врз воените и безбедносните центри во Хаифа и нападите врз Источен Ерусалим беа некои од целите на десеттиот бран. Претходно, предупредивме за проширување на планот за напад врз базите и окупираните територии на непријателите агресори и објавивме дека сирените во Израел никогаш нема да престанат, се наведува во соопштението на ИРГК.

ИРГК ги советува жителите на Израел „да се држат подалеку од воените бази, безбедносните и владините центри и веднаш да ги напуштат окупираните територии“.

Источен Ерусалим е претежно арапска област, која Палестинците ја сметаат за главен град на идната држава.

