Иранскиот министер за надворешни работи рече по убиството на високиот ирански командант дека Израел треба да чека „одбројување“.

BREAKING: Iran’s foreign minister says after the killing of senior Iranian commander that Israel should await a ‘countdown’ — The Spectator Index (@spectatorindex) December 25, 2023

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