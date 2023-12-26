Иранскиот министер за надворешни работи рече по убиството на високиот ирански командант дека Израел треба да чека „одбројување“.

 



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