Илјадници луѓе се собраа денеска во Сиднеј и другите австралиски градови во знак на протест против рестриктивните мерки воведени поради зголемениот број новозаразени.

Полицијата уапси неколку лица откако демонстрантите ги пробија бариерите и фрлаа пластични шишиња и други предмети кон полицијата.

Во Сиднеј демонстрантите, без маски на лицата, прошетаа од паркот „Викторија“ до градското собрание во центарот, носејќи пароли на кои пишуваше „Слобода“ и „Вистина“.

Забележливо е големото присуство на полицијата и припадниците на специјалните единици, бидејќи надлежните велат дека станува збор за незаконски протестни активности.

Полицијата на Нов Јужен Велс соопшти дека го признава и поддржува правото на слобода на говор и мирно собирање, но дека протестот претставува кршење на одредбите за јавно здравје.

Во последните 24 часа, во оваа земја се регистрирани 163 нови случаи на коронавирус.

Нови рестриктивни мерки се воведени на пошироката територија на Сиднеј и траат веќе четири недели.

Протести имаше и во Мелбурн, каде илјадници демонстранти извикуваа „слобода“.

Во Аделаида се одржа автомобилски протест, а полицијата предупреди дека ќе апси за недозволени активности.

A huge crowd of Sydney anti-lockdown protesters has gathered outside Victoria Park Pool. There are heaps of police officers around the place pic.twitter.com/lT4Ebc53TJ

— Zac Crellin (@zacrellin) July 24, 2021