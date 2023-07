На жителите низ поголемиот дел од Холандија им беше кажано да останат во затворени простории бидејќи ретка летна бура го погоди холандскиот брег утринава, предизвикувајќи ветрови со брзина до 145 километри на час и сериозно нарушувајќи го воздушниот и железничкиот транспорт. Националниот метеоролошки институт издаде највисоко ниво на предупредување до жителите на провинцијата Норд-Холандија, која го опфаќа Амстердам, апелирајќи ги да останат дома и да повикаат брза помош во ситуации опасни по живот.

Бурата, наречена Поли, е најлошата досега во Холандија во текот на летните месеци и најсилната од јануари 2018 година, објави метеоролошката агенција Weeronline. Силните бури во Холандија обично се случуваат помеѓу октомври и април. Последната голема летна бура во земјата беше во 2015 година и беше прва по повеќе од еден век.

Локалната телевизија АТ5 јави дека две лица се повредени во Амстердам кога дрвја паднале врз нивните автомобили. Градскиот аеродром Шипхол, еден од најпрометните центри во Европа, откажа повеќе од 300 летови, рече портпаролот, а сообраќајот се очекува да биде ограничен најмалку до 15 часот по локално време (13 часот по Гринич).

Железничките оператори НС и Арива ги прекинаа сите услуги на северот на земјата, а автопатот северно од Амстердам беше затворен поради паднати дрвја. Невремето претпладне ќе се движи кон исток низ северот од земјава, а попладне се очекува да слабее.

Impressionante beelden in #Nederland ! Storm #Poly zorgt ervoor dat de situatie op de weg levensgevaarlijk is. Bomen vallen om onder de beukende wind van 9 tot 11 BFT en windstoten tot 140 km/u (locatie Uitgeest op A9). Er is een level 3 actief vanuit onze weerdienst. Blijf… pic.twitter.com/slxazDMBhd

Impressive sting jet can be seen on radar as heavy rain from #StormPoly batters the Netherlands this morning. Wind gusts over 140 km/h #Sturm #Poly pic.twitter.com/NOzUQKmqhv

— Zoom Earth (@zoom_earth) July 5, 2023