Русија и Украина денеска потпишаа договор поддржан од Обединети нации, кој треба да овозможи извоз на милиони тони жито од блокираните пристаништа на Црното Море. Со договорот треба да се избегне заканата од катастрофална глобална криза со храна.

Пред потпишувањето на договорот генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш одржа краток говор.

Тој додаде дека договорот ќе ги стабилизира глобалните цени на храната.

The agreement signed today by Ukraine, the Russian Federation & Türkiye under UN auspices opens a path for commercial food exports from Ukraine in the Black Sea.

It will help avoid a food shortage catastrophe for millions worldwide.

It is a beacon of hope, possibility & relief.

— António Guterres (@antonioguterres) July 22, 2022