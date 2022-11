Неколку експлозии се слушнале во текот на ноќта во Доњецк, град под контрола на проруските сили. Во пламен е зградата на железницата.

Во истовреме, портпаролка на украинската војска Наталија Хумениук, изјави дека Русите повторно го лажираат повлекувањето од Херсон за да ги намамат украинските сили во улични борби во клучниот град.

⚡️The building of the railway administration in the temporarily occupied Donetsk now. Video from a local telegram channel. https://t.co/Ke4FIvgmD3 pic.twitter.com/VXTmEGv43T

— FLASH (@Flash_news_ua) November 7, 2022