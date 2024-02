Русија изврши ракетен напад врз Киев и други украински градови, соопшти денеска украинското воздухопловство. При нападот се слушнале неколку експлозии во главниот град на земјата, а биле активирани и системите за противвоздушна одбрана.

„Гардијан“ пренесува дека силните експлозии се слушнале во Киев нешто пред 7 часот утрово.

❗️Massive missile attack, February 7:

• Kyiv, a high-rise building is on fire in Holosiivskyi district. 9 victims.

• Kharkiv – non-residential infrastructure was damaged.

• Mykolaiv, infrastructure, gas and water networks were damaged. One person died. pic.twitter.com/9tyblaWkxr

— MAKS 23 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) February 7, 2024