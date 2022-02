Околу 18.40 часот по локално време во Украина источно од центарот на Киев се слушнале неколку големи детонации. По нив следеа сирени кои се огласија низ градот.

„Скај њуз“ објави видео од наводната експлозија, а уредничката на овој медиум Дебора Хејнс изјави дека „прозорците се тресеа од експлозиите што ги слушнавме пред малку“.

Воздушниот напад наводно се случил на периферијата на градот Бровари кај Киев, а наводно има и ранети, изјави градоначалникот Игор Сапожко.

Пред неколку минути беше извршен воздушен напад на периферијата на Бровар кон Киев. Има ранети. Останете во засолништата“, напиша Сапожко на својот Фејсбук профил, пренесува Интерфакс Украина.

Претходно, украинското Министерство за внатрешни работи соопшти дека во масовното гранатирање во Харков загинале десетици луѓе, додека жестоките борби продолжуваат и петтиот ден од конфликтот.

BREAKING: An explosion has been heard in Kyiv with air raid sirens ringing out across Ukraine's capital amid Russia's invasion.

— Sky News (@SkyNews) February 28, 2022