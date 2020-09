Голем пожар изби во едно од седиштата на компанијата „Хуавеј“ во Кина и тоа во лабораторијата за истражување и развој во јужниот град Донгуан.

Густи облаци црн чад се издигнуваат од кинескиот технолошки џин, а бројни минувачи споделуваат снимки на социјалните мрежи.

На снимките се гледа дека гордниот дел од објектот е целосно во чад. Точните причини за пожарот не се познати, но според локалните пожарникари најверојатно се запалил памукот за звучна изолација, а огнот брзо се проширил.

Another perspective from Dongguan City, where the Huawei research lab has caught fire!pic.twitter.com/va5UgPyPF7

— ISCResearch (@ISCResearch) September 25, 2020