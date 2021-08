И Италија деновиве се бори со катастрофални пожари. Викендов се регистрирани повеќе од 800 пожари, претежно на југот на земјата, објави италијанската Национална противпожарна служба.

Пет лица се повредени, а туристите се евакуирани откако борова шума изгоре во близина на плажа во Пескара, Италија.

Околу 800 луѓе беа евакуирани од своите домови, вклучувајќи го и манастирот на калуѓерките, откако избувна пожар во природниот парк Пинета Данунциана од 53 хектари во близина на Пескара. Пожарите се уште се активни на различни фронтови.

