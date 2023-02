На социјалните мрежи се појавија снимки од гасоводи како горат на југот на Турција по разорните земјотреси. Турскиот министер за енергетика, Фатих Донмез, утрово изјавил дека во земјотресот сериозно е оштетена енергетската инфраструктура.

Fires along gas pipelines apparently triggered by quake

"Natural gas pipelines in Amik plain in Hatay burst with the force of the earthquake. Fire spread to the fields."#TurkeyEarthquake #TurkeyNaturalGas #HatayBurst pic.twitter.com/q2KnIDypgY

