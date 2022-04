Руските медиуми пишуваат дека голем пожар во центарот на Москва се шири од управните згради.

Се шпекулира дека пожарот настанал во павилјонот на кабинетот на градоначалникот, а засега не е позната причината.

Central Moscow: Pavilion on fire outside Mayor’s office

Reports suggest no one has been injured and the authorities have the blaze under control. The cause of the fire is still being determined. pic.twitter.com/SAdblIuDQa

— RT (@RT_com) April 20, 2022