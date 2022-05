Watch a Su-24M strike bomber of #Russian Navy dropping high drag bombs on position of #Ukrainian Forces somewhere in #Nikolyavev (Mikolaiv). That Su-24M belongs to the 43rd Independent Naval Assault Aviation Regiment at Saki, Crimea peninsula. pic.twitter.com/WN6T37J922

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) May 3, 2022