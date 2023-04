Според истражување на германскиот весник „Билд“, украинската тајна служба се обидела да го убие рускиот претседател Владимир Путин со беспилотно летало камиказа.

Како што пишува „Билд“, дронот UJ-22 полетал во Украина во неделата попладне. Тоа е најмодерното украинско беспилотно летало со среден дострел со домет до 800 километри. Целта наводно бил новоизградениот индустриски парк во близина на Москва, кој Путин требало да го посети тој ден. Пред да стигне до паркот, дронот се урнал.

Украинскиот активист Јуриј Романенко, за кој се вели дека има блиски врски со разузнавачките служби на Киев, преку писмо ја презеде одговорноста за нападот.

„Минатата недела нашите разузнавачи добија информации за патувањето на Путин во индустрискиот парк Руднево. Според тоа, нашиот камиказа дрон полета, помина низ целата воздушна одбрана на Руската Федерација и се урна недалеку од индустрискиот парк“, напиша тој и додаде: „Путин, сè поблиску сме до тебе“.

Неколку руски медиуми јавија за пад на беспилотно летало UJ-22 во близина на селото Вороского, источно од Москва. Местото на несреќата е на околу 20 километри источно од индустрискиот парк Руднево.

The UAV flew to Moscow.

A drone stuffed with explosives, similar to the Ukrainian UJ-22 Airborne, fell in the village of Vorovskoye near Noginsk near Moscow. Among the wreckage of the UJ-22 are Canadian 1.25-pound M112 explosive charges based on C4 plastic explosive weighing… pic.twitter.com/7QqxP94XNR

— Victor vicktop55 (@vicktop55) April 24, 2023