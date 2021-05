Германија нема да дозволи одвојување на Македонија и Албанија на патот кон ЕУ, доколку Софија опстои на блокадата на Скопје, порачаа неколку германски дипломати денеска, пишува „Дојче веле“.

Државниот министер во германското МНР, Михаел Рот со сличен тон на Твитер порача дека двете земји треба да ги отпочнат преговорите во јуни годинава за време на португалското претседателство.

Germany🇩🇪 supports 🇵🇹 #EU-Presidency’s objective to hold first accession conferences with both Albania🇦🇱 + North Macedonia🇲🇰 in June. Both countries have delivered on required reforms – now #EU has to deliver, too. Further delay undermines EU credibility+stability in the region. https://t.co/kb8iu1RrPN

— Michael Roth MdB 🇪🇺 (@MiRo_SPD) May 7, 2021