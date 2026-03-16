Германски „Цајт“: САД во Иран САД претрпуваат воен, економски и стратешки пораз

Германскиот весник „Цајт“ (Die Zeit) коментира дека САД во Иран претрпуваат воен, економски и стратешки пораз.

Според весникот, американскиот претседљател, Доналд Трамп му покажува на целиот свет како воена кампања може да предизвика огромна штета на сопствената земја. Медимот додава дека САД веќе ефективно ја загубиле војната против Иран

🔹Во воена смисла, САД и Израел веќе го пропуштија својот момент на супериорност и не успеаја да го променат режимот;

🔹Сегашниот ирански режим се зајакна, а општеството се обедини;

🔹Ефикасните контрамерки на Иран, вклучително и блокадата на Ормутскиот теснец, предизвикаа глобална енергетска криза која ги погодува и Американците;

🔹Победници се Русија со гасот и нафтата, како и Кина со технологии за зелена енергија“ се победници“, пишува весникот.