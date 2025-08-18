ФСБ спречила обид на украинските служби да активираат автомобил – бомба на Кримскиот мост

Руската Федерална служба за безбедност (ФСБ) денеска соопшти дека е спречен обид на украинските специјални служби да предизвикаат експлозија на автомобил-бомба на Кримскиот мост.
Возило со импровизирана експлозивна направа со голема моќност пристигна во Русија од Украина преку транзит низ неколку земји. Ја преминало руско-грузиската граница на меѓународниот контролен пункт Верхни Ларс во Република Северна Осетија-Аланија и требаше да продолжи кон Краснодарската територија со транспортер на автомобили управуван од приватен возач, се наведува во соопштението пренесено од руските медиуми.
Службата додава дека планот бил автомобилот да се предаде на лице кое ќе го вози преку Кримскиот мост и ќе стане „ненамерен бомбаш-самоубиец“.
И покрај триковите на украинските терористи, ФСБ успеа навремено да ги открие нивните планови, да ја идентификува и деактивира експлозивната направа, внимателно скриена во „Шевролет Волт“, и да ги притвори сите оние кои учествувале во нејзината испорака на територијата на нашата земја, се додава во соопштението.
Руската безбедносна служба соопшти дека ова е втор обид на Киев за една година да употреби автомобил со голема количество експлозив за саботажа на Кримскиот мост, а претходно на 2 април, белоруските безбедносни сили запленија минибус со повеќе од половина тон синтетички експлозиви во царинската испостава во Брест.
ФСБ објави дека соучесниците во однапред смисленото злосторство се приведени, вклучувајќи го и возачот, за кој се вели дека не бил свесен што се случува, и дека против нив е покрената кривична постапка.
Meanwhile, SBU terrorists tried to use another unsuspecting driver to blow up the Kerch bridge.— Olga Bazova (@OlgaBazova) August 18, 2025
FSB foiled a terrorist attack: Kyiv wanted to blow up a car with a high-power bomb on the Crimean Bridge
▪️The FSB prevented Kyiv's attempt to detonate a high-power bomb planted in… pic.twitter.com/9sXebMzkRk