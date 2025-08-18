 Skip to main content
18.08.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 18 август 2025
Неделник

ФСБ спречила обид на украинските служби да активираат автомобил – бомба на Кримскиот мост

Свет

18.08.2025

X/ Olga Bazova

Руската Федерална служба за безбедност (ФСБ) денеска соопшти дека е спречен обид на украинските специјални служби да предизвикаат експлозија на автомобил-бомба на Кримскиот мост.

Возило со импровизирана експлозивна направа со голема моќност пристигна во Русија од Украина преку транзит низ неколку земји. Ја преминало руско-грузиската граница на меѓународниот контролен пункт Верхни Ларс во Република Северна Осетија-Аланија и требаше да продолжи кон Краснодарската територија со транспортер на автомобили управуван од приватен возач, се наведува во соопштението пренесено од руските медиуми.

Службата додава дека планот бил автомобилот да се предаде на лице кое ќе го вози преку Кримскиот мост и ќе стане „ненамерен бомбаш-самоубиец“.

И покрај триковите на украинските терористи, ФСБ успеа навремено да ги открие нивните планови, да ја идентификува и деактивира експлозивната направа, внимателно скриена во „Шевролет Волт“, и да ги притвори сите оние кои учествувале во нејзината испорака на територијата на нашата земја, се додава во соопштението.

Руската безбедносна служба соопшти дека ова е втор обид на Киев за една година да употреби автомобил со голема количество експлозив за саботажа на Кримскиот мост, а претходно на 2 април, белоруските безбедносни сили запленија минибус со повеќе од половина тон синтетички експлозиви во царинската испостава во Брест.

ФСБ објави дека соучесниците во однапред смисленото злосторство се приведени, вклучувајќи го и возачот, за кој се вели дека не бил свесен што се случува, и дека против нив е покрената кривична постапка.

Поврзани вести

Хроника  | 16.08.2025
Лажна дојава за бомба на скопскиот аеродром
Хроника  | 12.07.2025
Фрлена бомба во Битола – оштетени повеќе возила и куќи
Балкан  | 27.06.2025
Паника во Србија, дојава дека има бомби во сите возови и пруги