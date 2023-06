На социјалните мрежи се појави видео од освојувањето на силите на Вагнер кон Москва. Шефот Пригожин ветува дека ако се оди според планот до вечер би можеле да ја заземат престолнината на Русија.

A Wagner convoy moving towards #Moscow along the M4 highway in #Lipetsk Oblast; a T-90S, BMP-2 IFV, and a number of transport/logistics/fuel vehicles seen.

Observe the LNR number plates like those in Rostov. pic.twitter.com/o2H76iAeMf

— Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) June 24, 2023