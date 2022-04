Црвен аларм за поплави е вклучен во неколку јужни предградија, а пет милиони жители на градот се предупредени на можноста од ненадејни порои во текот на викендот.

Во Сиднеј во првите три месеци од годинава падна едногодишна количина дожд и поради постојаните дождови кои предизвикуваат порои, загрозуваат куќи и поплавуваат улици, властите денеска наредија евакуација на жителите.

Црвен аларм за поплави е вклучен во неколку јужни предградија, а пет милиони жители на градот се предупредени на можноста од ненадејни порои во текот на викендот.

За време на викендот се очекува мало смирување, но прогнозите најавуваат нови врнежи од вторник.

Досега итните служби одговориле на повеќе од 680 повици за помош од жителите погодени од невремето.

Локалните власти предупредуваат на потенцијални свлечишта и одрони.

#FRNSW firefighters had to negotiate flooded roads while responding to an alarm in Artarmon this morning. Take care if you’re travelling today and don’t enter floodwater. Like the @NSWSES says – if it’s flooded, forget it! pic.twitter.com/F7TWNTmRKz

— Fire and Rescue NSW (@FRNSW) November 27, 2018