Европската унија ќе ѝ достави на Украина еден милион парчиња муниција во следните 12 месеци, изјави денеска комесарот за внатрешен пазар Тиери Бретон во Европскиот парламент.

Во последните шест недели, комесарот на Европската комисија посети 15 фабрики во 13 земји со цел да се запознае со предизвиците и потребите на индустријата за производство на муниција во Европа и да ја прошири и забрза, информира тој на пленарната седница во Стразбур.

Тој рече дека сегашните капацитети не се во согласност со постоечките потреби, но оти постои вистинска волја за нивно зајакнување. Европската комисија ќе обезбеди 500 милиони евра од буџетот за оваа цел и очекува дека заедно со јавните партнерства, ова ќе генерира вкупно една милијарда евра помош. Бретон предупреди дека војната се води преку производствените капацитети и оти Европа мора тука да покаже „кредибилитет“.

Very impressive visit of 2 #ammunition factories in Spain, including one of the largest in the EU 🇪🇸

Confident that our strong & diverse industrial base has everything needed to produce 1 million ammunition shells in the next 12 months — for both Ukraine & Europe’s security 🇪🇺 pic.twitter.com/HQzwdiMYEm

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 8, 2023