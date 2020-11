Потресни фотографии од Нагорно Карабах денеска го обиколија светот. Жителите Ерменци од селата во овој регион вчера масовно ги напуштија своите домови, а после тоа и ги запалија. Добитокот е пуштен да се спасува, моштите на блиските се откопуваат.

Илјадници Ерменци кои со генерации живеат тука, се соочени со ваквиот егзодус поради страв од азербејџанска одмазда, не само врз нивните домови, туку и од сквернавење врз гробовите.

Unbelievable scene: Armenians of Karvachar take the graves of their relatives with them as the territory will be handed over to Azerbaijan most likely tomorrow as per the agreement. pic.twitter.com/l08RNelqeN

— 301🇦🇲 (@301_AD) November 14, 2020